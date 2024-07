Ardizzone: la Regione Siciliana perde 11 milioni di finanziamento Kalat

La deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Martina Ardizzone, ha sollevato gravi accuse contro il leader dell’MPA Raffaele Lombardo e l’assessore regionale all’energia Roberto Di Mauro, riguardo alla perdita di un finanziamento di oltre 11 milioni di euro destinato alla ricostruzione dell’impianto di trattamento rifiuti Kalat Ambiente a Grammichele (CT), distrutto da un incendio.

Durante un accesso agli atti presso il Dipartimento Acqua e Rifiuti, Ardizzone ha ottenuto documenti che confermerebbero la mancata erogazione dei fondi da parte della Regione Siciliana. La deputata ha dichiarato: “Quando leggo dichiarazioni come quelle di Lombardo e Di Mauro, mi chiedo se mentano ai cittadini con coscienza o per mancata conoscenza dei fatti. E non so cosa sia peggio”.

Ardizzone ha spiegato che Lombardo ha affermato l’importanza di garantire la continuità degli interventi già finanziati per il ripristino dell’impianto di Kalat Ambiente, sottolineando la necessità di salvaguardare i posti di lavoro e la funzionalità del servizio per i quindici comuni del Calatino. Tuttavia, ha precisato Ardizzone, “il finanziamento di cui parlano Lombardo e Di Mauro è stato perso proprio dalla Regione Siciliana. A quell’impianto e ai lavoratori non è arrivato un solo euro per colpa dell’assessorato che oggi Di Mauro rappresenta”.

La deputata ha evidenziato le inefficienze burocratiche della Regione Siciliana, chiedendo spiegazioni al governo regionale guidato da Schifani. Ardizzone ha sollevato dubbi riguardo ai ritardi nella notifica del decreto di finanziamento, emesso il 30 novembre 2022 e notificato solo a marzo 2023, e nella liquidazione dei fondi. Ha chiesto perché l’amministrazione, consapevole dei ritardi, non abbia provveduto alla riprogrammazione dei fondi o alla ricerca di alternative.

“Queste questioni pesano come un macigno sui cittadini che oggi vedono le proprie città sommerse dai rifiuti”, ha dichiarato Ardizzone, interrogandosi su come la politica possa affermare cose non vere e sulla credibilità dell’assessore Di Mauro, soprattutto alla luce del possibile rimpasto di giunta imminente.

