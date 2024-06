Crisi idrica a Messina: Gioveni accusa la presidente Bonasera

Il consigliere comunale di Messina Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha sollevato gravi critiche sulla gestione del servizio idrico da parte di Amam. Nel suo intervento, Gioveni ha richiesto le dimissioni della presidente Loredana Bonasera, sottolineando l’inefficienza della gestione durante un periodo di crisi idrica che ha colpito la città.

Secondo Gioveni, la presidente Bonasera avrebbe dovuto dimettersi o, almeno, il sindaco Basile avrebbe dovuto chiederle di farsi da parte. “Se in questa città esistesse un minimo di dignità politica, la presidente di Amam Loredana Bonasera si sarebbe dimessa”, ha affermato Gioveni. Ha poi criticato il sindaco per aver inaugurato una fontana danzante in villa Dante durante la crisi idrica.

Gioveni ha espresso preoccupazione per l’assenza di comunicazioni tempestive ai cittadini riguardo alla mancanza d’acqua in molte zone della città. “Assistiamo alla totale assenza di comunicazioni date per tempo alla cittadinanza”, ha dichiarato, aggiungendo che la gestione dell’emergenza idrica è stata inadeguata. Ha denunciato che in molte zone di Messina i residenti si svegliano senza acqua o con una pressione insufficiente per far funzionare elettrodomestici come le lavatrici.

Il consigliere ha inoltre evidenziato la mancanza di risposte da parte di Amam ai reclami presentati dagli utenti sulle quote allocative del 2020. “Amam non tenta nemmeno di ‘addolcire la pillola’ rispondendo ai reclami”, ha sottolineato, criticando l’atteggiamento dell’azienda nei confronti dei cittadini.

Gioveni ha anche richiamato l’attenzione sul fatto che le segnalazioni di disservizi provengono da quasi tutta la città e ha criticato l’azienda per cercare di distrarre i cittadini con promesse di lavori straordinari programmati per il rifacimento della rete idrica. “Trovo quasi offensivo tentare di distogliere l’attenzione degli utenti con il solito ‘ritornello’ dei lavori straordinari”, ha dichiarato.

Infine, Gioveni ha reiterato la richiesta di dimissioni della presidente Bonasera e ha criticato il sindaco Basile per non intervenire in una situazione che definisce disastrosa. “Reitero la richiesta di dimissioni della presidente Bonasera”, ha concluso, esprimendo delusione per l’assenza di interventi correttivi da parte delle autorità comunali.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo