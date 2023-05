Criticità da maltempo: interruzioni collegamenti e attivazione dei COC

Criticità da maltempo: interruzioni di collegamenti, vertice in Prefettura e attivazione dei Centri Operativi Comunali.

La giornata odierna è stata caratterizzata da interruzioni di energia elettrica, rallentamenti dei collegamenti ferroviari e isolamento dell’arcipelago eoliano. La situazione è attentamente monitorata in considerazione dell’allerta rossa in vigore fino alle 24 di domani.

Il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, ha convocato un vertice in Prefettura per monitorare attentamente la situazione meteorologica e predisporre eventuali interventi necessari. All’incontro, svolto in videoconferenza, hanno partecipato la Protezione Civile Regionale, alcuni Sindaci, rappresentanti della Città Metropolitana, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa, del 118, dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste, del Cas, dell’Anas, di Enel e Telecom.

Il forte vento ha causato difficoltà in tutta l’area metropolitana, soprattutto durante la mattinata, creando problemi alla viabilità.

I Vigili del Fuoco hanno ricevuto numerose segnalazioni e sono intervenuti su tutto il territorio per rimuovere alberi e pali caduti lungo le strade. Sono state registrate interruzioni di energia elettrica in diversi comuni, ma le squadre di pronto intervento di Enel sono state allertate e hanno agito prontamente. Sono stati segnalati anche problemi alle linee telefoniche mobili, per i quali sono stati attivati gli interventi necessari.

I collegamenti ferroviari non sono interrotti, ma registrano ritardi a causa di oggetti spostati dal vento lungo le rotaie, richiedendo appositi interventi di rimozione. I collegamenti con le Isole Eolie, invece, risultano interrotti a causa di forti mareggiate che hanno provocato danni alle banchine.

Diversi comuni hanno attivato i Centri Operativi Comunali (COC) e adottato ordinanze di protezione civile fin dalla mattina. Al momento, le criticità legate all’erogazione di energia elettrica sono in via di risoluzione. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio a causa dell’Allerta Rossa in vigore fino alle 24 di domani.

