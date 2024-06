Finanziamenti a start-up siciliane del grano e viticoltura

Irfis FinSicilia, la finanziaria della Regione, ha lanciato due avvisi per finanziare le start-up operanti nella filiera del grano duro e dei grani antichi siciliani, nonché nella viticoltura dei vitigni “reliquia”. I finanziamenti, per un totale di un milione di euro, provengono dal Fondo Sicilia e mirano a sostenere l’avviamento, l’espansione commerciale e l’approvvigionamento delle materie prime, promuovendo così lo sviluppo e la crescita produttiva.

Le imprese manifatturiere e agricole siciliane possono richiedere finanziamenti fino a 250 mila euro, con un possibile contributo a fondo perduto del 20%. Le richieste verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione, tramite una procedura a sportello. La durata del finanziamento può estendersi fino a cinque anni, con un tasso d’interesse non superiore a quello della Bce, maggiorato dello 0,25%. Le rate possono essere trimestrali o semestrali, e il costo iniziale per il beneficiario è pari all’1,25% dell’importo erogato.

Per quanto riguarda la filiera del grano, le agevolazioni sono destinate alle start-up che producono grano duro siciliano di alta qualità o grani antichi, a condizione che l’attività sia stata avviata da non più di 36 mesi dal decreto dell’assessore all’Economia n. 89 del 21 dicembre 2023. Le domande devono essere inviate alla pec fondosicilia@pec.irfis.it, indicando “codice prodotto (5015) Startup granicoltura” nell’oggetto, insieme alla denominazione e al codice fiscale o partita Iva del richiedente.

Per la viticoltura, l’avviso riguarda le imprese che coltivano vitigni “reliquia” e che abbiano iniziato l’attività da non più di 12 mesi dal decreto dell’assessore all’Economia n. 41 del 23 aprile 2024. Anche in questo caso, le domande devono essere inviate alla stessa pec, specificando “codice prodotto (5016) Startup vitigni antichi” nell’oggetto, oltre ai dati identificativi del richiedente.

Gli avvisi pubblicati da Irfis FinSicilia rappresentano un’opportunità significativa per le start-up siciliane di accedere a risorse economiche fondamentali per il loro sviluppo. Le iniziative sono state concepite per rafforzare la competitività e la sostenibilità delle filiere agricole locali, con un’attenzione particolare alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni enogastronomiche dell’Isola.

