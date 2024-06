Autobotti e interventi contro l’emergenza idrica siciliana

La deputata regionale di Forza Italia, Bernardette Grasso, ha evidenziato l’impegno della Protezione Civile siciliana per fronteggiare l’emergenza idrica nei comuni più colpiti. La Grasso, anche vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio all’Ars e sindaco del Comune di Capri Leone, ha sottolineato che la Protezione Civile sta intervenendo con misure concrete per garantire soluzioni immediate.

In particolare, la Protezione Civile siciliana ha avviato i primi interventi sulle reti idriche, l’acquisto di autobotti e la riqualificazione dei pozzi e delle condutture. “La Protezione Civile sta mettendo in campo un grande impegno per garantire risposte concrete ai Comuni più colpiti,” ha dichiarato Grasso. “Ringrazio il dirigente del Dipartimento della Protezione civile, ing. Salvo Cocina, e il Presidente della Regione, Renato Schifani, per il grande lavoro svolto”.

Grasso ha inoltre menzionato la cabina di regia istituita a Palazzo d’Orleans, voluta dal Presidente Schifani, che coordina e richiama tutti i soggetti attuatori a seguire il cronoprogramma per contrastare l’emergenza. Questa cabina di regia ha il compito di coordinare le azioni e assicurare che tutte le misure necessarie siano attuate tempestivamente.

“L’obiettivo è quello di intervenire in maniera sinergica con i territori e l’Ati idrico per affrontare e risolvere le criticità,” ha aggiunto Grasso. Questo approccio coordinato mira a migliorare l’efficienza degli interventi e garantire una gestione efficace delle risorse idriche.

La nota di Grasso si conclude con un appello alla cooperazione tra le diverse istituzioni coinvolte, sottolineando l’importanza di un’azione congiunta per risolvere una crisi che minaccia numerosi comuni siciliani. L’intervento tempestivo e mirato della Protezione Civile rappresenta una risposta concreta alle necessità immediate della popolazione colpita dall’emergenza idrica.

