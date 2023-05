Controlli straordinari Carabinieri di Milazzo: 10 denunce e 8 segnalazioni

Milazzo, controlli dei Carabinieri: 10 denunce e 8 segnalazioni per droga e violazioni al Codice della Strada.

Nel corso di un servizio straordinario svolto ieri, 27 maggio 2023, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno incrementato la sorveglianza nel territorio di competenza al fine di prevenire e contrastare i reati, con particolare attenzione ai delitti predatori, all’uso e allo spaccio di stupefacenti, nonché alle violazioni del Codice della Strada e altre condotte illecite che minacciano la sicurezza dei cittadini.

Durante i controlli stradali, che sono stati effettuati anche di notte, sono stati verificati oltre 200 veicoli e oltre 300 persone, con il contestuale accertamento di diverse violazioni del Codice della Strada. Tra queste, sono state sanzionate violazioni come la mancanza di copertura assicurativa, l’uso non corretto del casco e l’utilizzo del cellulare durante la guida. Inoltre, otto giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina come assuntori di droghe, in quanto trovati in possesso di quantità modeste di marijuana, cocaina e hashish destinate al consumo personale. Le sostanze sequestrate sono state inviate al R.I.S. Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.

Per quanto riguarda i reati legati alla circolazione stradale, nove persone sono state denunciate per diverse violazioni, tra cui sei per guida in stato di ebrezza e guida senza patente revocata, comportamenti che pongono seri rischi per la sicurezza dei conducenti e dei pedoni. Inoltre, una persona è stata denunciata per il possesso e la detenzione illegale di un’arma, essendo stata trovata in possesso di un coltello vietato.

© Riproduzione riservata.