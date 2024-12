Sud Innovation Ventures: rilancio del Mezzogiorno attraverso startup

Il movimento Sud Innovation, fondato da Roberto Ruggeri a Messina, prosegue la sua azione di promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno. Il 16 dicembre, al Politecnico di Bari, è stato presentato il focus Puglia del Rapporto Sud Innovation 2024 e introdotta l’iniziativa Sud Innovation Ventures, un fondo venture destinato al supporto delle startup del Sud Italia.

Il progetto Sud Innovation Ventures, attualmente in fase di raccolta fondi, si pone l’obiettivo di colmare il vuoto di finanziamenti per le fasi iniziali delle startup, favorendo la crescita imprenditoriale e generando un impatto concreto nel territorio. “Il Sud ha un potenziale straordinario, ma manca un presidio nella fase iniziale. Con Sud Innovation Ventures, vogliamo attrarre capitali, sostenere le startup per generare rendimenti e un impatto concreto sul territorio,” ha spiegato Ruggeri.

Durante l’evento, Pietro Franza, imprenditore messinese di Caronte & Tourist, ha sottolineato il concetto di giveback, dichiarando: “Il Sud ci ha dato tanto, è nostro dovere restituire al territorio e contribuire a creare opportunità per le nuove generazioni.” Franza ha inoltre riconosciuto l’importanza del fondo come occasione unica per il rilancio del Mezzogiorno.

Un ulteriore segnale di fiducia verso Sud Innovation Ventures è rappresentato dalle interlocuzioni in corso con un anchor investor istituzionale che potrebbe sottoscrivere il 70% del fondo.

Parallelamente, il Rapporto Sud Innovation 2024, frutto della collaborazione di 11 accademici provenienti da università di tutto il Sud Italia, propone una roadmap per l’innovazione nel Mezzogiorno. Realizzato con il contributo di partner come il Politecnico di Milano e Growth Capital, il rapporto verrà presentato attraverso un roadshow che toccherà città strategiche tra cui Cagliari, Palermo e Pescara-Chieti.

L’iniziativa Sud Innovation Ventures e il Rapporto Sud Innovation 2024 rappresentano strumenti chiave per trasformare il Sud Italia in un polo di eccellenza per l’innovazione. Ruggeri ha inoltre rilanciato, in un incontro con esponenti della Regione Siciliana, la proposta di un fondo dei fondi sul modello Equity Puglia, sottolineando la necessità di un intervento istituzionale per valorizzare il potenziale della Sicilia.

