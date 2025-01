Sanità in Sicilia, Schifani annuncia investimenti per 828 milioni

A Palermo prosegue l’impegno per la riqualificazione del settore sanitario grazie al governo guidato da Renato Schifani. Una riunione presso Palazzo d’Orleans ha definito i dettagli del programma straordinario per la Sanità, basato sull’accordo firmato con il Ministero della Salute, che autorizza l’utilizzo di fondi ex art. 20 della legge 67/88 destinati all’edilizia sanitaria. Il piano prevede un investimento complessivo di circa 828 milioni di euro, di cui 712 milioni provenienti dai fondi previsti dalla normativa.

Le iniziative includono la costruzione di tre nuove strutture sanitarie: il Polo pediatrico di eccellenza, il Policlinico e l’ospedale Palermo nord-Polo oncoematologico. Prevista inoltre la ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ospedale Ingrassia. Durante la riunione, il presidente Schifani ha dichiarato: «Abbiamo operato una scelta di fondo, puntando sul rafforzamento delle strutture ospedaliere nella Sicilia occidentale, con particolare attenzione al Polo pediatrico, progetto fermo da 14 anni che finalmente potrà essere realizzato. Entro febbraio sarà pubblicata la gara per individuare l’affidatario dei lavori, con l’obiettivo di aggiudicarli prima dell’estate».

L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici, tra cui l’assessore alla Salute Giovanna Volo, i dirigenti della programmazione strategica e delle principali strutture sanitarie, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Giovanna Volo ha sottolineato: «Il Polo pediatrico ridurrà la mobilità sanitaria dei piccoli pazienti verso il Nord. Anche il Policlinico garantirà un’alta qualità assistenziale e formativa, mentre il centro oncoematologico e l’ospedale Ingrassia offriranno soluzioni moderne per le esigenze sanitarie locali».

La convenzione con Invitalia, centrale di committenza, rappresenta un elemento strategico per la realizzazione degli interventi, consolidando Palermo come punto di riferimento sanitario per la Sicilia e il Sud Italia.

