Legge Anti-Crack, Leanza: “Speranza per i giovani liberi dalle droghe”

La Regione Sicilia ha adottato una posizione decisa nella lotta contro il crack, una forma di cocaina sempre più diffusa tra i giovani, in particolare nei quartieri popolari delle principali città dell’isola. L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato all’unanimità un disegno di legge finalizzato a contrastare il fenomeno delle dipendenze, con particolare attenzione alla crescente emergenza legata all’uso del crack. Questa nuova normativa colloca la Sicilia tra le prime regioni italiane a implementare misure specifiche per la prevenzione e il recupero dei tossicodipendenti.

Calogero Leanza, vicepresidente della Commissione Sanità, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, definendola una risposta necessaria da parte delle istituzioni: “La diffusione del crack rappresenta una grave emergenza sociale, e l’approvazione di questa legge è una risposta importante e urgente da parte delle istituzioni”. La legge prevede lo stanziamento di 11 milioni di euro per finanziare interventi dedicati alla prevenzione, all’assistenza e al recupero delle persone dipendenti, offrendo un supporto concreto alle famiglie colpite da questa problematica.

Leanza ha inoltre evidenziato l’importanza di queste risorse nel fornire un’opportunità concreta per i giovani, dichiarando che “è un segnale di speranza per i nostri giovani, che meritano un futuro libero dalle droghe”. La nuova legge punta a promuovere programmi educativi e di sensibilizzazione per prevenire l’uso di stupefacenti e a rafforzare i servizi di recupero già presenti sul territorio siciliano.

