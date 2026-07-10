Corpo forestale, via libera della giunta all’atto per il rinnovo del contratto

La Giunta regionale siciliana ha approvato l’integrazione all’atto di indirizzo destinato al rinnovo del contratto del Corpo forestale della Regione Siciliana. Il provvedimento, secondo quanto reso noto dal presidente della Regione Renato Schifani, rappresenta un passaggio necessario per definire in modo più puntuale il percorso contrattuale del personale del comparto.

«Abbiamo mantenuto l’impegno anche con il Corpo forestale: ieri in giunta abbiamo approvato l’integrazione all’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale, necessaria per rispondere in maniera più puntuale alle esigenze di un comparto che mi sta particolarmente a cuore per il ruolo prezioso che svolge ogni giorno a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini e che stiamo potenziando anche negli organici», ha dichiarato Schifani.

Il presidente ha inoltre ricordato che, nel corso dell’attuale legislatura, sono già stati rinnovati due contratti riguardanti il personale regionale e che l’amministrazione si prepara ad avviare il terzo, dopo un periodo caratterizzato dal blocco delle procedure. «La mia visione è sempre stata quella di rispondere al meglio alle esigenze dei lavoratori, garantendo loro il giusto riconoscimento per l’impegno quotidiano che mettono al servizio della Sicilia e anche questa volta diamo segnali concreti che vanno in questa direzione», ha aggiunto.

L’assessore al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, ha spiegato che il documento sarà ora trasmesso all’Aran per l’avvio formale dell’iter finalizzato al rinnovo del contratto del Corpo forestale della Regione Siciliana.

«Si tratta di un passaggio importante e atteso che dà una risposta concreta a un comparto che svolge un ruolo fondamentale per la tutela del nostro patrimonio ambientale, la prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi, il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini. Con questo atto riconosciamo il valore del lavoro quotidiano svolto dal Corpo forestale, avviando il percorso per garantire loro un adeguato aggiornamento contrattuale e il giusto riconoscimento professionale. Continuiamo a mantenere gli impegni assunti con serietà e concretezza», ha affermato l’assessore.

👁 Articolo letto 271 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.