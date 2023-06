Gioiosa Marea: un weekend all’insegna dello Sport Giovanile

Gioiosa Marea accoglie il Torneo di Calcio Giovanile Tirrenyum Trophy.

di Maria Cristina Miragliotta – Gioiosa Marea 2, 3 e 4 giugno, questo weekend, la città di Gioiosa Marea ospita il Tirrenyum Trophy, un torneo di calcio a cinque dedicato al settore giovanile, autorizzato dalla FIGC e organizzato in collaborazione con i Comuni di Patti, Piraino, Sant’Angelo di Brolo, Brolo e Capo d’Orlando.

Più di 30 società sportive hanno aderito all’evento, coinvolgendo circa 1500 giovani atleti che si sfideranno su diversi campi in un’atmosfera di sport, divertimento e sana competizione.

A fare gli onori di casa il sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia e i due attivissimi consiglieri comunali, Adelaide Puglia e Giuseppe Raffaele.

Questa manifestazione riveste un’importanza significativa per Gioiosa Marea, non solo per il valore sociale, educativo e formativo dello sport per le giovani generazioni, ma anche come occasione per promuovere e valorizzare le bellezze naturali, paesaggistiche e architettoniche del territorio.

