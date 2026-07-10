La Regione finanzia i Comuni per le spese straordinarie sui rifiuti

La Regione Siciliana ha disposto lo stanziamento di 20 milioni di euro destinati ai Comuni dell’Isola per compensare le spese aggiuntive sostenute nella gestione dei rifiuti. Il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti ha approvato il decreto dirigenziale che definisce i criteri di assegnazione delle risorse, impegnando e liquidando l’intero importo previsto per il 2026 a copertura degli extra costi affrontati dagli enti locali nel corso del 2025.

L’intervento trova applicazione nell’ambito delle disposizioni contenute nella legge di Stabilità della Regione e nelle normative di settore già vigenti. Le somme saranno ripartite tra i Comuni indicati nell’allegato “A” del provvedimento, sulla base di parametri oggettivi riferiti ai quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti.

«L’iniziativa dà attuazione a quanto previsto dalla legge di Stabilità regionale e dalle precedenti disposizioni normative in materia e costituisce una risposta concreta alle richieste dei sindaci siciliani», ha dichiarato l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni. «La Regione conferma il proprio impegno a supportare gli enti locali nel settore legato ai rifiuti».

La ripartizione dei contributi è stata calcolata utilizzando i dati registrati sulla piattaforma Orso (Osservatorio rifiuti sovraregionale), relativi ai conferimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 presso l’impianto Tmb di contrada Coda Volpe, a Catania, gestito da Sicula Trasporti Spa. L’impianto ha provveduto al trasferimento fuori dalla Sicilia delle frazioni residue del trattamento, resosi necessario dopo il raggiungimento della capacità degli impianti regionali. Per ciascuna tonnellata conferita sarà riconosciuto ai Comuni un contributo straordinario di 120 euro.

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