Premio Alessi 2025 ad Abbagnato e Parmitano

La ballerina Eleonora Abbagnato e l’astronauta Luca Parmitano hanno ricevuto il Premio Alessi 2025, assegnato dalla Presidenza della Regione Siciliana. La cerimonia si è svolta nei Giardini di Palazzo d’Orléans a Palermo, alla presenza del presidente Renato Schifani.

Il riconoscimento, istituito nel 2023 e dedicato al primo presidente della Regione, viene conferito a personalità siciliane che si distinguono nei campi culturale, sociale, scientifico e artistico. «Questo premio – ha dichiarato Schifani – è un segno di gratitudine verso coloro che, con serietà e spirito di servizio, rappresentano modelli di riferimento, capaci di trasmettere fiducia e speranza alle nuove generazioni».

Abbagnato, nata a Palermo, già Étoile dell’Opéra di Parigi e attuale direttrice del Corpo di ballo e della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, è stata premiata dal presidente dell’Assemblea regionale Gaetano Galvagno per aver «portato alto nel mondo il nome e la cultura della Sicilia», diventando esempio di orgoglio e identità per la comunità isolana.

Parmitano, originario di Paternò, primo italiano al comando della Stazione spaziale internazionale e protagonista di attività extraveicolari, ha ricevuto il Premio dalle mani di Schifani. Nella motivazione si legge che «incarna i valori del servizio e dell’impegno», dimostrando come le radici siciliane possano condurre a traguardi di rilievo internazionale. Lo stesso governatore ha ringraziato l’astronauta per aver esposto nello spazio il vessillo della Sicilia, definendolo «un gesto di grande significato».

La serata, condotta dalla giornalista Elvira Terranova, ha visto la presenza del direttore generale dell’Ismett, Angelo Luca, che ha in cura la piccola Ayeda, bambina afghana giunta in Sicilia per ricevere assistenza medica. L’evento è stato arricchito dall’esibizione dell’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, diretta da Alberto Maniaci, e da un “cuntu” di Salvo Piparo.

