Maria Ricciardello la nuova Reggente dell’Istituto di Gioiosa Marea

di Maria Cristina Miragliotta – La Dr.ssa Maria Ricciardello ha assunto oggi l’incarico di Reggente all’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, un ruolo che include la gestione dei plessi scolastici di Gioiosa Marea e Piraino. Ricciardello è già dirigente scolastico dei plessi di Brolo, Capo d’Orlando e Naso e ora, in reggenza, subentra al Prof. Leon Zingales, recentemente nominato Provveditore agli studi di Messina, che ha guidato questa scuola per oltre un decennio.

Nel messaggio di saluto, la Dr.ssa Ricciardello ha espresso gratitudine per l’incarico e stima verso il suo predecessore. “Sono molto onorata di questo nuovo incarico”, ha dichiarato, aggiungendo: “Sostituire Leon Zingales, un caro amico e collega, è per me un privilegio”. Ricciardello ha descritto l’Istituto come “una scuola bellissima” e ha evidenziato la speciale accoglienza percepita nel suo primo giorno. “Appena arrivata, ho sentito nell’aria un’anima, un’atmosfera di accoglienza e inclusione”, ha sottolineato, impegnandosi a mantenere e valorizzare tale spirito.

Durante l’incontro Ricciardello ha voluto salutare l’intera comunità scolastica, rivolgendo un pensiero agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dei comuni di Gioiosa Marea e Piraino. Ha poi ringraziato i docenti, il personale scolastico e le famiglie, assicurando che la sua priorità saranno gli alunni, “vero motivo per cui le scuole esistono”.

Ricciardello ha anche ricordato l’importanza della continuità con il lavoro del Prof. Zingales, consapevole della responsabilità affidatale. “Sono consapevole di ricevere un’eredità pesante, ma farò del mio meglio per essere all’altezza”, ha affermato, visibilmente commossa dalla calorosa accoglienza ricevuta dal personale scolastico, dal personale di segreteria e dal DSGA, dott. Cusma Piccione. In chiusura, Ricciardello ha auspicato una collaborazione armoniosa con tutti i membri della scuola, affermando: “Lavoriamo insieme con grande umanità per raggiungere i risultati che ci aspettiamo e che l’Istituto Comprensivo Anna Rita Sidoti merita”.

La redazione di CanaleSicilia si unisce alla calorosa accoglienza augurando buon lavoro alla Dirigente Dr.ssa Maria Ricciardello.

