Philips lancia il Compact Disc, il nuovo supporto digitale audio

ACCADDE OGGI – Era l’8 marzo 1979, quando la Philips ha presentato ufficialmente il Compact Disc durante una conferenza stampa organizzata a Eindhoven, nei Paesi Bassi. L’evento ha segnato un momento significativo per il settore dell’elettronica e della riproduzione sonora, introducendo un sistema innovativo destinato a trasformare il mercato musicale.

Il Compact Disc è il risultato di un progetto sviluppato dalla Philips in collaborazione con l’azienda giapponese Sony. La tecnologia adottata permette una registrazione e una riproduzione audio completamente digitali, garantendo una qualità superiore rispetto ai tradizionali supporti analogici. Durante la presentazione, è stato mostrato il primo esemplare del nuovo formato, contenente la registrazione della Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss, eseguita dalla Filarmonica di Berlino sotto la direzione di Herbert von Karajan.

L’introduzione del Compact Disc rappresenta un passo avanti nella conservazione e nella fruizione della musica, eliminando le limitazioni tipiche dei supporti precedenti, come nastri e dischi in vinile. La collaborazione tra Philips e Sony ha permesso di sviluppare un formato in grado di garantire una maggiore durata e una qualità audio impeccabile.

La scelta di una registrazione classica per il primo disco dimostra l’ambizione del progetto, volto a soddisfare le esigenze di un pubblico attento alla fedeltà sonora.

Con questa innovazione, la Philips pone le basi per una nuova era della riproduzione musicale, segnando l’inizio di una transizione verso il digitale che avrà un impatto duraturo sull’intero settore.

