Problemi viabilità Statale 113 e autostrada A20, a che punto siamo?

di Maria Cristina Miragliotta – Dopo l’incendio che ha interessato un automezzo bisarca il 5 settembre scorso nella galleria Calavà, sull’autostrada Messina-Palermo, sono stati avviati interventi di ripristino per garantire la sicurezza e il ritorno alla normale circolazione. A causa dei danni riportati, il tratto autostradale tra Patti e Brolo è stato parzialmente chiuso. Filippo Nasca, presidente di Autostrade Siciliane, ha comunicato che i lavori dovrebbero concludersi entro la fine di ottobre, con una possibile riapertura parziale delle corsie, alleviando così i disagi che i pendolari e automobilisti stanno affrontando in queste settimane.

Nel frattempo, il traffico è stato deviato sulla Strada Statale 113, dove la situazione risulta ulteriormente aggravata a causa di lavori in corso sul ponte di San Giorgio. I tecnici dell’ANAS, tramite il responsabile dell’ufficio stampa, Calogero Fazio, hanno dichiarato che i lavori su questo ponte dovrebbero terminare entro dicembre. Tuttavia, non sono previste soluzioni alternative per mitigare la congestione del traffico, che secondo ANAS è causata dal riversarsi del traffico autostradale sulla viabilità locale.

I tecnici hanno inoltre precisato che non sarà implementato un sistema con personale fisico “movieri” per regolare il traffico a senso alternato nella galleria di Capo Calavà, attualmente controllato da un semaforo.

Sono emerse anche le posizioni dell’onorevole Giuseppe Laccoto, deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) e sindaco di Brolo, e dell’onorevole Antonio De Luca, capogruppo ARS del Movimento 5 Stelle, entrambi intervenuti per commentare la situazione.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo