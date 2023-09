Messina, acquisizione di immobili storici per Uffici Giudiziari

Il Comune di Messina ha finalmente concluso una lunga vicenda di oltre 30 anni, acquisendo due immobili storici situati in via Garibaldi. Questi edifici, un tempo sede della Cassa di Risparmio e della Banca di Roma, sono ora destinati a diventare uffici giudiziari. Questa mossa rappresenta un passo importante per la città, che ha visto un ruolo cruciale giocato da Forza Italia nel portare a termine l’operazione.

La coordinatrice di Forza Italia per la provincia di Messina, on. Bernardette Grasso, ha sottolineato l’importanza di questa acquisizione, lodando il Vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, e il sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze, Sandra Savino, per il loro ruolo chiave nel collegare Roma al territorio e garantire il successo dell’iniziativa.

Questa operazione segna un degno epilogo a una storia lunga e complessa, che ha finalmente trovato una soluzione positiva per la città di Messina. L’acquisizione di questi immobili storici rappresenta un significativo investimento nella giustizia locale e nell’infrastruttura legale della regione.

La conferenza stampa di presentazione ufficiale dell’acquisizione si è svolta oggi a Messina, con la partecipazione del viceministro Sisto, a testimonianza dell’importanza di questa iniziativa per la comunità locale.

© Riproduzione riservata.