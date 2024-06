Coppa Italia Puntocuore: i risultati degli Ottavi a Messina

Nella splendida cornice della riserva naturale di Capo Peloro, con lo stretto di Messina sullo sfondo, si sono svolti gli Ottavi di Finale della Coppa Italia Puntocuore presso il Beach Stadium Torre Faro. Le otto squadre favorite hanno superato gli ottavi senza difficoltà, conquistando meritatamente l’accesso ai Quarti di Finale. Le squadre qualificate sono: Happy Car Samb, Catania FC, FVG, Alsa Lab Napoli, Città di Milano, Farmaè Viareggio, Lenergy Pisa e Domusbet.tv Catania.

Le partite per le posizioni di rincalzo si terranno domani dalle 11:00 alle 16:00, mentre le sfide principali avranno inizio alle 17:15.

Nei Quarti di Finale, il Città di Milano affronterà Alsa Lab Napoli. Le due squadre si sono incontrate solo una volta in Coppa, agli Ottavi del 2021, con i precedenti in parità. Farmaè Viareggio sfiderà FVG per la prima volta, dato che FVG è alla sua seconda stagione nel circuito LND e la prima nella Poule Scudetto. Lenergy Pisa incontrerà Catania FC, con sette precedenti incontri di cui uno solo in Coppa Italia nel 2014, vinto dagli etnei. Infine, Domusbet.tv Catania giocherà contro Happy Car Sambenedettese. Questo sarà il sedicesimo incontro tra le due squadre, con cinque precedenti in Coppa Italia, tre dei quali in semifinale. L’ultima volta che si sono incontrate ai Quarti risale al 2019, con la vittoria degli etnei per 4-3.

Il Domusbet.tv Catania ha battuto il Terracina per 6-2, grazie a una tripletta del brasiliano Caique e ai gol di Catarino e Perciamontani. Lenergy Pisa ha superato Brancaleone per 8-2, con il brasiliano Hulk protagonista di un poker. Farmaè Viareggio ha sconfitto Sicilia per 10-1, con gol di Remedi, Gori, Ghilarducci, Fazzini, Leo Martins, Ze Lucas e Ozu. Città di Milano ha battuto Riccione per 5-1, con una tripletta di Batis.

Alsa Lab Napoli ha vinto contro la Vastese per 7-3, con gol di Lucao, Emmanuele Zurlo, Paolo Palmacci e Kuman. FVG ha superato Icierre Lamezia per 6-2, con gol di Hodel, Schirinzi, Spacca, Dmais e Lasagna. Happy Car Samb ha sconfitto Genova per 7-3, con una tripletta di Addarii e gol di Mascaro, Bernardo e Raphael. Infine, Catania FC ha vinto a tavolino contro Seatram Chiavari.

