Demolizioni al Viadotto Ritiro: ultima fase in programma il 3 agosto

Esplosioni controllate il 3 agosto permetteranno la demolizione del vecchio viadotto di Ritiro, interrompendo temporaneamente l’autostrada.

Prossima demolizione con esplosivi al Viadotto Ritiro il 3 agosto interromperà l’autostrada, ma senza necessità di evacuazioni. Seguiranno sei mesi di lavori per la costruzione del nuovo viadotto.

Giovedì 3 agosto, l’ultimo frammento del vecchio viadotto di Ritiro verrà demolito con l’ausilio di esplosivi. L’autostrada tra Rometta e Villafranca sarà chiusa dalle 6 alle 8 del mattino per consentire le operazioni. Fortunatamente, nessuna evacuazione sarà necessaria durante la demolizione.

La demolizione del pezzo residuo del vecchio viadotto, noto come mini-campata “monca,” è stata programmata per permettere la realizzazione del nuovo viadotto lato monte. Precedentemente, l’uscita per Giostra era stata chiusa in previsione di questa demolizione. Chi dovrà viaggiare da Palermo a Messina durante le ore di chiusura dell’autostrada sarà costretto a uscire a Rometta e prendere la Statale 113 o i Colli Sarrizzo come alternative.

L’interruzione dell’autostrada è prevista per soli due ore, dalle 6 alle 8 del mattino, ma la durata potrebbe variare. Durante questo periodo, l’accesso alla tangenziale in direzione Catania sarà consentito solo da Boccetta, mentre Villafranca Tirrena non avrà accesso all’autostrada.

Una nota positiva è che non sarà necessario evacuare le aree vicine al viadotto durante la demolizione, poiché le operazioni saranno eseguite in modo sicuro e senza coinvolgere la popolazione.

Terminata questa fase, il vecchio viadotto sarà completamente demolito, aprendo la strada alla costruzione dell’ultima parte del nuovo viadotto. Questa fase richiederà altri sei mesi di lavori, con una sospensione di una settimana a cavallo di Ferragosto.

