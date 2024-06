Aggressioni in ospedale, Saggio: “Serve intervento legislativo”

A seguito delle recenti aggressioni ai danni di due medici e un paziente presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Cannizzaro di Catania, il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania (OMCeO), Alfio Saggio, ha rinnovato l’allarme sulla gravità della situazione. Saggio ha espresso apprezzamento per le iniziative intraprese a livello locale, facendo riferimento in particolare all’appello lanciato mesi fa dalla Cisl Fp di Catania e, più recentemente, dalla Uil Fpl e dalla Fp Cgil. Queste organizzazioni hanno distribuito un vademecum agli operatori sanitari, contenente indicazioni su come affrontare eventuali aggressioni.

«Ogni iniziativa che punti a garantire maggiore sicurezza ai nostri colleghi è accolta con grande entusiasmo – ha dichiarato Alfio Saggio – Il contrasto alla violenza nei confronti degli operatori sanitari è una delle battaglie che il nostro Consiglio porta avanti da anni. Se prima era emergenza, adesso è ormai diventata tristemente una condizione quasi di quotidianità. Serve un confronto tra tutte le parti in causa: è necessaria la composizione di un tavolo tecnico che coinvolga gli Ordini dei medici, le Associazioni di categoria, i responsabili territoriali del Governo. Occorre una presa di posizione forte da parte del Governo centrale. Serve un intervento legislativo: è necessario prevedere per i Pronto Soccorso l’aumento delle misure di prevenzione. Inoltre, bisognerebbe potenziare la presenza di agenti nei posti di polizia all’interno degli ospedali per intervenire in maniera rapida a tutela del personale sanitario. Bisogna inoltre migliorare la comunicazione con i familiari dei pazienti».

Il Consiglio direttivo dell’OMCeO di Catania ha ribadito il proprio impegno a tutela degli iscritti vittime di episodi di violenza, sottolineando che l’Ordine è pronto a costituirsi parte civile nei procedimenti pendenti per garantire e tutelare l’immagine e il decoro dei medici.

