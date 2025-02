Valorizzazione culturale, nasce la nuova sezione di BCsicilia a Siculiana

A Siculiana, in provincia di Agrigento, è stata istituita una nuova sezione di BCsicilia, associazione regionale dedicata alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale e ambientale. Durante la prima assemblea, è stato eletto all’unanimità il Consiglio Direttivo, con Patrizia Iacono alla presidenza. Giuseppina Parisi ricopre il ruolo di Vice Presidente, Teresa La Gambina è stata nominata Segretaria, mentre Assunta Gagliano Pisa è stata designata Economo. Alphonse Doria, invece, sarà il Responsabile per la Formazione. All’evento ha partecipato anche Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia.

La sezione locale ha già delineato un programma ambizioso per il 2025, che include l’organizzazione di convegni per valorizzare le bellezze naturalistiche e monumentali del territorio. Tra i progetti più significativi vi è la creazione di un percorso archeologico-naturalistico che si snoderà da Camico alle tombe Sicane, un itinerario avvolto nella leggenda. Si narra, infatti, che Cocalo, mitico re Sicano, abbia scelto questi luoghi come sua dimora, e che qui Minosse, re di Creta, sia stato ucciso dalle sue tre figlie.

Un’altra iniziativa di rilievo è l’istituzione del percorso storico “La via dei grani antichi”, finalizzato a recuperare la memoria degli antichi granai di Siculiana Marina, citati in diverse fonti storiche. Inoltre, sarà avviato uno studio sulla presenza ebraica nel territorio, con l’obiettivo di ricostruire la storia di questa comunità e le ragioni della sua scomparsa. Tra i progetti di valorizzazione architettonica, spicca il restauro di Palazzo Agnello, una dimora storica risalente al XVIII secolo, appartenuta alla famiglia Agnello.

La nuova sede della sezione si trova presso l’Info Point turistico di Piazza Umberto I ed è contattabile al numero 338.8069739, all’indirizzo email siculiana@bcsicilia.it, o tramite la pagina Facebook “BCsicilia Siculiana”.

