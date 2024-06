200 agricoltori siciliani rinunciano al voto in segno di protesta

Una delegazione del comitato spontaneo degli agricoltori di Valledolmo ha consegnato oltre 200 tessere elettorali al Comune come segno di protesta. «La politica europea attraverso le misure previste nella Pac e le normative vigenti, continua a dimostrare il completo disinteresse per il ruolo degli agricoltori e degli allevatori. Un continuo aumento della crisi di mercato, determinata da un ingresso di merci di dubbia salubrità a bassi prezzi, ogni giorno condanna alla chiusura molte aziende, vanificando la speranza e la voglia di futuro di molti giovani che si trovano costretti ad abbandonare le proprie origini».

Dopo mesi di proteste e presidi, gli agricoltori e gli allevatori hanno deciso di non votare per il rinnovo del Parlamento europeo, come segno di dissenso. I certificati elettorali, oltre 200 in totale, sono stati consegnati alla presenza del sindaco Angelo Conti e del presidente del Consiglio Peppuccio Catania. Tali documenti sono stati successivamente trasmessi al prefetto di Palermo, informando anche il presidente della Regione, Renato Schifani.

Questa iniziativa nasce da un profondo malcontento verso le politiche europee che, secondo gli agricoltori, non tutelano adeguatamente il settore agricolo e zootecnico. Il comitato spontaneo accusa le normative europee di contribuire alla crisi del mercato agricolo, favorendo l’importazione di merci a basso costo e di dubbia qualità.

Questa situazione, sottolineano, mette in pericolo la sopravvivenza delle aziende locali e costringe i giovani a lasciare le proprie terre.

Il gesto di restituire le tessere elettorali rappresenta un atto simbolico di grande rilevanza, volto a richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle difficoltà che affliggono il settore agricolo in Sicilia. Gli agricoltori sperano che questa azione possa innescare un dialogo costruttivo con le autorità competenti per rivedere le politiche attuali e garantire un futuro migliore per l’agricoltura siciliana.

