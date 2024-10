L’Istituto Leonardo Da Vinci presenta l’ottava edizione del diario “Avvinci”

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo Da Vinci” di Milazzo ha presentato oggi, 15 ottobre, l’ottava edizione del diario scolastico “Avvinci”. Ideato per gli studenti della scuola, questo progetto è stato curato dal professor Antonio Patti in collaborazione con il Dipartimento di Grafica e Comunicazione dell’istituto, sotto la direzione della Preside Stefania Scolaro.

Il diario, prodotto dagli alunni del corso di Grafica e Comunicazione, viene distribuito gratuitamente a tutti gli studenti e rappresenta un importante strumento educativo.

Il tema dell’edizione 2024 è “Sicilia Unesco, il viaggio tra le meraviglie”, dedicato ai sette Siti Patrimonio dell’Umanità in Sicilia. Il volume è arricchito dalle illustrazioni dell’artista Moreno Chiacchiera e dalle fotografie di Nino Bartuccio (nella foto in basso), che aggiungono una prospettiva visiva di grande impatto. Le schede storico-artistiche raccontano la storia e la bellezza di luoghi come la Valle dei Templi di Agrigento, il centro storico di Siracusa, le città barocche del Val di Noto, l’Etna, le Isole Eolie, la Villa Romana del Casale e il percorso arabo-normanno di Palermo, Monreale e Cefalù.

Il fumetto inserito all’interno del diario, scritto da Gianluca Rossellini (nella foto in alto), racconta l’avventura di due giovani che viaggiano attraverso il tempo alla scoperta dei segreti dei Siti Unesco siciliani, incontrando personaggi simbolici come Gaspar, custode di un antico tesoro. Gli studenti seguono i protagonisti nella loro missione di proteggere questi luoghi storici dai pericoli della modernità, immergendosi in un racconto che fonde storia, fantasia e impegno civico.

Le precedenti edizioni del diario hanno ricevuto importanti riconoscimenti. L’edizione del 2023, dedicata ai vulcani e al territorio, ha ottenuto il patrocinio dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nel 2022, l’edizione sulla transizione ecologica è stata finanziata dal Ministero della Pubblica Istruzione, mentre quella del 2021, sullo spazio, ha ricevuto il patrocinio dell’Agenzia Spaziale Italiana.

