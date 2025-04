Concorso San Leone nell’Arte, inaugurata la mostra a Sinagra

Il 13 aprile 2025 è stata inaugurata a Sinagra la seconda edizione del concorso artistico “San Leone nell’Arte”, una manifestazione promossa dalla Pro Loco locale in sinergia con il Comune e con l’UNPLI. L’evento, dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del territorio, si è svolto presso la sala consiliare del municipio.

All’inaugurazione hanno preso parte diverse figure istituzionali e culturali. A introdurre l’iniziativa è stata la professoressa Paola Radici Colace, madrina dell’evento, affiancata dalla presidente della Pro Loco Vincenza Mola e dal sindaco Antonino Musca. Tra i presenti anche il presidente del Consiglio Michele Orifici, i sacerdoti Padre Pietro Pizzuto e Padre Nino Nuzzo, nonché il giornalista e storico Domenico Orifici.

La mostra rappresenta un’occasione per mettere in risalto l’impegno creativo degli artisti coinvolti e per promuovere la conoscenza delle tradizioni locali attraverso le arti visive.

L’esposizione rimarrà accessibile al pubblico fino all’11 maggio, data in cui si svolgerà la cerimonia conclusiva con la premiazione dei primi tre classificati e la consegna degli attestati di partecipazione.

Vincenza Mola, presidente della Pro Loco, ha voluto esprimere la propria gratitudine dichiarando: «Ringrazio tutti gli artisti che hanno reso possibile questa mostra, la professoressa Paola Radici Colace per il suo supporto, l’amministrazione comunale e tutti coloro che hanno partecipato all’inaugurazione».

L’iniziativa si inserisce in un percorso di promozione territoriale che intende favorire il dialogo tra arte, storia e identità locale.

