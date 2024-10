Cinquantenne arrestato a Sant’Agata Militello per spaccio di droga

Un uomo di 50 anni è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, nell’ambito dei servizi antidroga organizzati dal Questore Annino Gargano a Messina e in tutta la provincia. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha coinvolto agenti del Commissariato di Sant’Agata di Militello, i quali erano impegnati in attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga nel territorio.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti hanno ricevuto una segnalazione anonima dettagliata riguardante la possibile presenza di sostanze stupefacenti in un quartiere periferico di Sant’Agata di Militello. A seguito di queste informazioni, la Polizia ha deciso di intervenire tempestivamente e ha richiesto il supporto dell’unità cinofila antidroga della Questura di Catania.

L’intervento ha visto protagonista il cane “Ares”, il cui fiuto ha condotto gli agenti al ritrovamento di otto involucri ben sigillati. Questi pacchetti, contenenti sostanza stupefacente, erano nascosti all’interno di un armadietto situato in un vano tecnico, chiaramente riconducibile al sospettato. Le analisi preliminari hanno confermato che la droga sequestrata era hashish, per un peso complessivo di circa 800 grammi.

Dopo le verifiche sul luogo e il sequestro della sostanza, il cinquantenne è stato arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, l’uomo è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di droga sul territorio, grazie anche alla collaborazione tra i vari reparti della Polizia di Stato.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo