Cantiere a Capo d’Orlando, 31mila euro di multa e due denunce

Ieri, 27 settembre 2023, nell’ambito delle operazioni volte a salvaguardare la sicurezza sul lavoro e combattere il lavoro nero, coordinate dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina in collaborazione con l’Architetto Enrico Zaccone, Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina, le forze dell’ordine hanno condotto una dettagliata ispezione in un cantiere edile situato a Capo d’Orlando (ME). All’interno di questo cantiere, quattro ditte operavano in base a contratti di appalto e subappalto.

Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno condotto controlli approfonditi in tutti gli ambiti potenzialmente critici per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché per verificare eventuali violazioni contrattuali e previdenziali. Alla luce dei risultati dei controlli, le forze dell’ordine hanno rilevato una serie di violazioni delle normative di settore, tra cui la mancanza di impalcature per prevenire cadute, parapetti e protezioni per evitare rischi legati a aperture pericolose, la mancata formazione dei lavoratori sulla sicurezza sul lavoro e la violazione delle regole sulla viabilità in cantiere. Di conseguenza, i responsabili di due delle ditte coinvolte sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e sono stati sanzionati con multe che complessivamente ammontano a oltre 31.000 euro.

Tuttavia, è importante sottolineare che tutti i lavoratori impiegati nel cantiere, sottoposti ai controlli dei Carabinieri, erano in regola con le disposizioni di legge.

La campagna di verifica condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro nel settore edile continuerà nei prossimi mesi, estendendosi a tutta la provincia. L’obiettivo è proseguire nell’azione mirata di prevenzione e contrasto alle gravi violazioni, che arrecano un grave danno ai diritti dei lavoratori e mettono in serio pericolo la loro incolumità. – Immagine di repertorio –

© Riproduzione riservata.