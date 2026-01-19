Ciclone Harry, Messina e Catania sotto osservazione per il maltempo

La Sicilia entra nella fase più delicata dell’emergenza meteo legata al ciclone Harry, con particolare attenzione rivolta al versante orientale dell’Isola. Le previsioni aggiornate indicano condizioni atmosferiche avverse nelle prossime ore, caratterizzate da piogge persistenti, raffiche di vento intense e mare in forte agitazione. Il quadro complessivo ha portato la Protezione civile e gli enti locali a innalzare il livello di vigilanza e ad adottare ulteriori misure preventive.

Le aree maggiormente esposte risultano il versante ionico e le zone orientali e meridionali della Sicilia, dove la combinazione di precipitazioni abbondanti e vento sostenuto potrebbe determinare criticità di natura idrogeologica e idraulica. Particolarmente sensibili sono la fascia costiera tra Messina e Catania, i rilievi dei Peloritani e l’area etnea, territori nei quali non si escludono allagamenti, frane ed esondazioni di corsi d’acqua minori. L’intensificazione del moto ondoso lungo le coste esposte ai venti orientali potrebbe inoltre creare difficoltà alle infrastrutture portuali e alla viabilità litoranea, con limitazioni già disposte in diversi Comuni.

Sul fronte dei servizi pubblici, restano confermate le chiusure delle scuole in numerosi centri, sia sul versante ionico sia su quello tirrenico. A Messina è stata disposta anche la chiusura di cimiteri, ville comunali e impianti sportivi, oltre alla sospensione delle attività universitarie, inclusi esami e iniziative aperte al pubblico. Provvedimenti analoghi sono stati adottati a Catania e Agrigento, con proroghe già previste in alcuni casi, al fine di ridurre gli spostamenti e contenere l’esposizione ai rischi.

Situazione particolarmente monitorata anche nelle isole Eolie, dove il sindaco di Lipari ha attivato il Centro operativo comunale e disposto misure straordinarie per fronteggiare le mareggiate. I venti di Scirocco e Levante potrebbero incidere sulla sicurezza dei litorali e sui collegamenti marittimi, già interessati da sospensioni e cancellazioni. In diversi porti le imbarcazioni sono state messe in sicurezza e il traffico veicolare è stato deviato in prossimità delle aree più esposte.

La Regione Siciliana ha attivato tutte le strutture operative, sospendendo congedi e permessi del personale e coinvolgendo le organizzazioni di volontariato. Il presidente Renato Schifani ha richiamato alla collaborazione tra istituzioni e cittadini, mentre il Dipartimento regionale della Protezione civile continua il monitoraggio costante dell’evoluzione del ciclone in raccordo con il livello nazionale. Le prossime 24-36 ore restano decisive, con aggiornamenti affidati ai canali istituzionali.

