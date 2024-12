A Patti diplomati nuovi esperti di cultura gastronomica mediterranea

A Patti, in provincia di Messina, si è recentemente concluso il corso Eno Food 4.0 intitolato “Esperto nel settore Agrifood: enogastronomia, ospitalità e territori” (Avviso 32). Il percorso formativo, organizzato dalla Fondazione ITS Albatros di Messina, si è svolto presso l’Istituto Borghese Faranda sotto la guida della Dirigente Scolastica Francesca Buta.

Il corso, gratuito e dalla durata complessiva di 2 mila ore, è stato ideato per formare figure professionali altamente qualificate nell’ambito della gastronomia, dell’ospitalità e della valorizzazione del territorio. I partecipanti hanno potuto acquisire competenze trasversali utili in diversi contesti professionali, con un focus particolare sulla cultura alimentare mediterranea e sulle tecniche innovative di comunicazione, marketing e gestione d’impresa.

Antonina Sidoti, Presidente della Fondazione ITS Albatros, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, affermando: “I nostri nuovi diplomati si apprestano a entrare nel mondo del lavoro con un profilo polivalente e una professionalità capace di operare in numerosi contesti legati alla conoscenza delle produzioni e delle preparazioni culinarie, alla promozione, comunicazione e valorizzazione del cibo e della cultura alimentare mediterranea in chiave innovativa.”

La Presidente ha inoltre sottolineato il valore del progetto formativo, definendolo un’opportunità importante per rispondere alle crescenti esigenze del mercato del lavoro. Sidoti ha ringraziato il Direttore Giovanna Segreto, Francesco Pinelli, dirigente del Servizio 3 per gli ITS in Sicilia, e il funzionario Giuseppe Siino per il supporto fornito durante lo svolgimento del corso.

