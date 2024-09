[VIDEO] Automezzo si incendia in galleria tra Gioiosa Marea e Patti

Un automezzo adibito al trasporto di autoveicoli ha preso fuoco mentre attraversava la galleria di Capo Calavà, una delle gallerie del tratto autostradale A20, situato tra Gioiosa Marea e Patti. L’incidente, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha causato gravi disagi al traffico. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni, il conducente del veicolo sarebbe riuscito a uscire dal mezzo in tempo, evitando di riportare lesioni. L’incidente ha provocato un blocco del traffico, con conseguenti rallentamenti nella circolazione stradale. Le operazioni di messa in sicurezza e di soccorso sono state coordinate dagli agenti della Polizia Stradale di Sant’Agata Militello, presenti sul posto per garantire la sicurezza degli automobilisti.

La Polizia Stradale ha disposto l’uscita obbligatoria a Patti per i veicoli diretti verso Palermo, mentre coloro che viaggiano in direzione Messina sono stati deviati sullo svincolo di Brolo. Gli interventi di spegnimento delle fiamme sono stati condotti dalle squadre dei Vigili del Fuoco, giunte prontamente sul luogo per domare l’incendio e limitare i danni.

L’incidente ha generato lunghe code e ritardi lungo il tratto autostradale interessato. La situazione ha richiesto un intervento tempestivo per ripristinare la normale viabilità e garantire la sicurezza degli utenti della strada. – Foto di Salvo Campanella e Angela Faranda.

« Articolo in aggiornamento »

