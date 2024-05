Sicilia: accordo Governo-Regione per 6,8 miliardi euro

La Sicilia disporrà di 6,8 miliardi di euro per promuovere lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale nei prossimi anni. Questo finanziamento deriva dall’accordo per il Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, firmato oggi al Teatro Massimo di Palermo. La firma è avvenuta alla presenza di sindaci dell’intera isola e di rappresentanti civili, religiosi e militari.

L’accordo assicura 5,5 miliardi per finanziare 580 interventi in nove settori diversi e altri 1,3 miliardi per il cofinanziamento regionale del Ponte sullo Stretto di Messina, rendendo la Sicilia la regione con il maggior numero di risorse allocate.

Nello specifico, 2,5 miliardi saranno destinati all’ambito “Ambiente e risorse naturali”. Di questi, 800 milioni sono riservati alla costruzione di termovalorizzatori, mentre ulteriori finanziamenti riguardano le risorse idriche (527 milioni), la gestione dei rifiuti (164 milioni), la depurazione (354 milioni) e interventi contro il dissesto idrogeologico e l’erosione costiera (circa 700 milioni).

L’area “Trasporti e mobilità” riceverà 1 miliardo di euro, con 710 milioni dedicati alla manutenzione stradale e alla creazione di nuove infrastrutture. Il settore “Competitività imprese” sarà sostenuto con 548 milioni, mentre “Sociale e salute” otterrà 392 milioni, di cui 271 milioni saranno investiti in strutture e attrezzature sanitarie. La “Riqualificazione urbana” beneficerà di 100 milioni, mentre alla “Cultura” saranno assegnati 182 milioni.

Per “Istruzione e formazione” sono stanziati 80 milioni, per il settore “Energia” 67,5 milioni, e per “Capacità amministrativa-assistenza tecnica” 89 milioni.

Inoltre, 331,9 milioni di risorse Fsc 2021-2027 saranno utilizzati per il cofinanziamento dei Programmi europei della Regione Siciliana. A questi fondi si aggiungono ulteriori 234 milioni di euro come anticipazione Fsc. La Regione Siciliana ha ricevuto il supporto di Cassa depositi e prestiti per la definizione della programmazione del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027.

