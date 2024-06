Cerimonia apertura Coppa Italia Serie A Puntocuore di Beach Soccer

Domani, mercoledì 26 giugno alle ore 18, a Capo Peloro si terrà la cerimonia di apertura della Coppa Italia Serie A Puntocuore di Beach Soccer. Saranno presenti il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore comunale allo Sport e ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro, l’assessora regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata, il coordinatore del Dipartimento Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti Roberto Desini, il presidente del Comitato Regionale Sicilia FIGC-Lega Nazionale Dilettanti Sicilia Sandro Morgana, il componente della Consulta Nazionale del Dipartimento Beach Soccer LND per la Regione Sicilia Giuseppe Bosco, il componente del Dipartimento Beach Soccer Fabio Nicosia e l’esperto allo sport del Comune di Messina Francesco Giorgio. L’evento è organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Beach Soccer e co-organizzato e patrocinato dal Comune di Messina, dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e dall’ARS.

Tutte le squadre della Serie A parteciperanno alla Coppa Italia Puntocuore di Beach Soccer, che si svolgerà dal 27 al 30 giugno a Capo Peloro – Torre Faro nella Domus Bet.tv Arena Beach Stadium. Sedici squadre, tra cui Farmaè Viareggio, Alsa Lab Napoli FC, Lenergy Pisa, Domusbet.tv Catania, Happy Car Samb, Vastese, Icierre Lamezia Terme, Riccione FVG, Roma, Seatram Chiavari, Genova, Sicilia e Città di Milano, gareggeranno per la vittoria finale. Il torneo inizierà venerdì 27 con gli ottavi di finale e si concluderà domenica 30 giugno con le otto finali, che decreteranno la vincitrice della Coppa Italia Serie A di Beach Soccer. L’evento sarà ampiamente coperto a livello nazionale con la trasmissione in live streaming delle gare sul canale ufficiale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti e la diretta della finale su DAZN.

Per l’intero fine settimana, gli spettatori potranno assistere gratuitamente alle gare nel suggestivo scenario della riserva naturale orientata Laguna di Capo Peloro. Si prevede la presenza quotidiana di circa 3000 persone tra atleti e addetti ai lavori, con un significativo impatto turistico e sportivo. Questo evento contribuirà alla promozione e valorizzazione del territorio, definito dal National Geographic come la migliore località italiana per panorami.

Le attività proseguiranno all’interno del Beach Soccer Village, un’area di 3.347 mq che fino al 30 giugno ospiterà numerose iniziative collaterali, tra cui street food, spettacoli, attività sportive per ragazzi e famiglie, iniziative a carattere sociale e di tutela ambientale. L’area Street Food & Beverage, promossa da Etnazar di Daniele De Vincenzo, offrirà una selezione di operatori enogastronomici con prodotti tipici della tradizione del “cibo di strada”. L’area spettacoli, coordinata da Teresa Impollonia, proporrà vari eventi tra cui lo spettacolo Caraibica, il Blue in Sicily Reunion Dance Show, il live della band Black Out e della Band Blasco, il Festival canoro dello Stretto e la Notte della Moda Sea Flight. Il 30 giugno si terrà il dj set di Radio Zenith con Giovanni Giuffrè.

Il “Beach Soccer Lab”, coordinato da Sabrina Assenzio, presidente Terziario Donna Confcommercio Messina, ospiterà laboratori su diversi temi: valorizzazione dello Stretto di Messina, tutela dell’ambiente, sani stili di vita e alimentazione, attività sportive, arte e prodotti tipici siciliani. Oggi, martedì 25 giugno, il Lab ospita i giochi con la microelettronica e materiali “smart” di CNR-IMM e Samothrace. Il 27 giugno si terrà il LAB con Mesoplastiche, Acquacoltura, Necton e Pesca di CNR-IRBIM e la mostra di reperti marini di BC SICILIA. Il 29 giugno, esperimenti interattivi per strategie eco-friendly saranno curati da ISMN-CNR e Athena Green Solutions.

I Cooking Show si svolgeranno dalle 19 alle 20 con vari chef, tra cui Carlotta Andreacchio, Paolo Romeo, Filippo Lembo, e Giuseppe Arena, che presenteranno temi legati alla tutela dell’ambiente, sana alimentazione e valorizzazione del territorio. L’evento includerà anche aree per teen agers, attività sportive e aree espositive. Le partite dei Campionati Europei di calcio saranno proiettate in diretta sul grande schermo. – Immagine di repertorio.

