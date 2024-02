Confisca milionaria: colpo al “Clan dei barcellonesi”

La Guardia di Finanza di Messina, su disposizione del Tribunale, ha confiscato beni per un valore di un milione di euro a un individuo associato al “Clan dei barcellonesi”, filiale della mafia siciliana. L’imputato, ex poliziotto e gestore di discoteche a Milazzo, è stato condannato per associazione mafiosa e narcotraffico.

Le indagini hanno rivelato un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, suggerendo un’origine illecita dei beni. I beni confiscati includono aziende di noleggio auto, immobili e veicoli, dimostrando l’impegno delle autorità nell’agire contro il crimine organizzato.

© Riproduzione riservata.