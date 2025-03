Gioiosa Marea tra i Comuni della gastronomia siciliana 2025

Gioiosa Marea figura tra i venti Comuni siciliani selezionati dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura per il progetto “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025”, prestigioso riconoscimento assegnato dall’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT). L’iniziativa mira a valorizzare le identità culturali locali attraverso la tradizione culinaria.

La presentazione ufficiale del progetto si è svolta a Milano, negli spazi di Identità Golose, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo, dell’Assessore al Turismo Elvira Amata e del Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura Luigi D’Eramo. A rappresentare Gioiosa Marea è stata il Sindaco Giusi La Galia, accompagnata dall’Assessore Teodoro Lamonica.

“Questo progetto rappresenta una straordinaria opportunità di valorizzazione di Gioiosa Marea e dell’intero comprensorio, vista la presenza dei Comuni di Piraino e Galati Mamertino”, ha dichiarato il primo cittadino. Ha poi espresso gratitudine per il sostegno ricevuto da parte dell’Assessore Barbagallo, dell’Assessore Amata e dell’onorevole Giuseppe Laccoto, sottolineando l’intento di promuovere il territorio attraverso la sinergia tra gastronomia e tradizione.

Il progetto prevede un percorso enogastronomico che attraverserà l’intera Sicilia, coinvolgendo sia le zone costiere che l’entroterra, con l’obiettivo di creare un legame tra turismo e prodotti tipici locali. Gioiosa Marea ospiterà, a fine agosto, un evento dedicato alla valorizzazione di alcune eccellenze gastronomiche. Protagonisti saranno i prodotti del Murgo, legati alla storia locale, le rinomate paste di mandorla, fiore all’occhiello della pasticceria del territorio, e una selezione di salumi tipici, espressione della tradizione norcina.

“Sarà una grande vetrina, un’occasione per far scoprire la nostra storia, le nostre tradizioni e specialità enogastronomiche, offrendo un’esperienza autentica e indimenticabile”, ha aggiunto il Sindaco La Galia, evidenziando il potenziale turistico dell’iniziativa.

