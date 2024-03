Decisione drastica di Forza Italia: Maurizio Croce sospeso

Forza Italia ha preso una decisa mossa dopo l’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza riguardo a alcuni appalti a Messina. Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, ha annunciato la sospensione di Maurizio Croce dal partito. Caruso ha dichiarato: “Sono assolutamente fiducioso e rispettoso del lavoro svolto dalla magistratura, che è soltanto all’inizio del proprio iter. Auspico che la vicenda possa essere al più presto risolta e che il consigliere Croce possa chiarire la propria posizione”.

La sospensione di Croce evidenzia l’impegno di Forza Italia per la trasparenza e la legalità. Caruso ha sottolineato: “Abbiamo ritenuto di sospendere il consigliere Croce dal partito e da qualsiasi incarico per ribadire la nostra posizione chiara e inequivocabile nel pretendere che sia fatta chiarezza in tempi brevi”.

