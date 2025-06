Castelbuono celebra “Scarlatti 300” con l’Arianna Art Ensemble

Lunedì 23 giugno 2025, alle ore 20, la Chiesa di San Francesco a Castelbuono ospiterà “Scarlatti 300”, concerto promosso dal Dipartimento di Musica Antica di BCsicilia e realizzato in collaborazione con l’Accademia Valdemone, il Comune di Castelbuono e con il patrocinio della BCC Madonie. Dopo i saluti istituzionali di Mario Cicero, sindaco di Castelbuono, e di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia, Giuseppe Rotondo e Diego Cannizzaro illustreranno obiettivi e programma dell’evento. L’ingresso è gratuito.

La serata esplorerà le convergenze stilistiche di Antonio Vivaldi e Alessandro Scarlatti, protagonisti della vitalità musicale tra Sei e Settecento. La “Sinfonia ‘Alla rustica’” di Vivaldi inaugurerà il percorso con la sua carica ritmica e l’atmosfera agreste, seguita dal “Concerto in la minore per flauto, archi e continuo” di Scarlatti, contraddistinto da intensa cantabilità. Il secondo intervento di Vivaldi, “Concerto per viola d’amore, liuto e archi”, metterà in risalto il dialogo timbrico tra strumenti solisti.

La seconda parte renderà omaggio nuovamente a Scarlatti con la “Sonata in la minore per flauto dolce, due violini e basso continuo” e la “Toccata in sol minore” per clavicembalo, espressione del contrasto tra rigore formale e tensione emotiva. Il programma si chiuderà con “Veleggiando”, progetto discografico di Paolo Rigano eseguito per la prima volta, dove strumenti antichi dialogano con sensibilità contemporanea.

Sul palco l’Arianna Art Ensemble, diretto da Alessandro Nasello, con Andrea Rigano, Raffaele Nicoletti, Sara Bagnati, Giorgio Chinnici, Daniele Lorefice, Paolo Rigano, Luca Ghidini e Cinzia Guarino.

👁 Articolo letto 247 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.