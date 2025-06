Riforma Università: 3.000 posti in più e abolizione numero chiuso

Da oggi, 23 giugno, è aperta la procedura di iscrizione ai corsi di laurea in Medicina, senza alcuna prova di selezione, attraverso la piattaforma Universitaly. Il termine per registrarsi è fissato al 25 luglio. Secondo il ministero dell’Università, “Con l’abolizione del numero chiuso, l’iscrizione diventa libera fino al 25 luglio”, ha dichiarato il ministro Anna Maria Bernini.

La riforma, finanziata lo scorso anno con oltre 20 milioni di euro, prevede un’ulteriore espansione di 3.000 posti grazie a un incremento di 50 milioni di risorse, di cui 30 milioni nel Fondo di finanziamento ordinario e 20 milioni esterni. Accanto all’iscrizione al semestre aperto in Medicina, lo studente deve indicare un corso affi­ne e fino a dieci sedi alternative, nonché dieci preferenze per la prosecuzione.

Il semestre aperto, articolato in Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia, assegna 6 CFU per ciascun insegnamento (18 in totale). Le lezioni si terranno dal 1° settembre a novembre, con modalità definite dalle singole università. Gli esami, identici a livello nazionale, si svolgeranno in contemporanea il 20 novembre e il 10 dicembre: ogni prova comprende 31 domande (15 a scelta multipla e 16 a completamento) da svolgere in 45 minuti.

I risultati contribuiranno alla graduatoria nazionale, con voto in trentesimi (minimo 18/30) e punteggio massimo di 93 punti. Chi non accede al secondo semestre, ma supera tutti gli esami, potrà proseguire nel corso affine con il riconoscimento dei CFU acquisiti. L’iscrizione al corso affine è gratuita e senza obbligo di frequenza.

