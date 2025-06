Eco-Schools 2025: premiati l’IIS Verona Trento ed il plesso Majorana

Di recente, nell’ambito della manifestazione “Messina Bandiera Blu 2025”, il sindaco Federico Basile e il presidente di FEE Italia Claudio Mazza hanno consegnato le certificazioni internazionali Eco-Schools e le bandiere verdi alla dirigente dell’IIS “Verona Trento”, Simonetta Di Prima. Il riconoscimento premia le attività ambientali svolte dai plessi “Verona Trento” e “Majorana” nell’ambito del più grande programma di educazione ambientale a livello mondiale.

L’Istituto “Verona Trento” ha promosso la costituzione della rete Eco-Schools di Messina, frutto del protocollo sottoscritto lo scorso 5 dicembre 2023 tra Città Metropolitana, Comune, Ufficio Scolastico Provinciale e FEE. A coordinare l’iniziativa sono la dott.ssa arch. Ester Zazzero per il Comune e la prof.ssa Stefania La Malfa per l’istituto.

L’Eco Comitato, presieduto dalla stessa Di Prima, ha coinvolto rappresentanti di studenti, docenti, personale ATA, famiglie e associazioni locali quali AIIG, Cooperativa Valli Basiliane e LUTE. Suddiviso in gruppi tematici, il comitato ha approfondito temi quali biodiversità, cambiamenti climatici, energia, trasporti, cittadinanza globale, salute, acqua e rifiuti, analizzando dati ambientali e definendo il percorso educativo nei “Sette Passi” trasposti nell’Eco-Codice.

Sul fronte dei rifiuti, due iniziative hanno ottenuto particolare successo e sono state presentate all’UniMe Sustainability Day 2025 presso l’Università di Messina. La campagna “M’illumino di meno… Indossa una storia e riusa con stile” ha incoraggiato il riutilizzo di capi e accessori di seconda mano attraverso condivisione di testimonianze raccolte in poster interattivi realizzati dalle studentesse dell’indirizzo Grafica e Comunicazione. Parallelamente, gli studenti del corso CAT hanno progettato e realizzato prototipi di cestini per la raccolta differenziata in legno di recupero, mentre l’istituto professionale ha curato la grafica per i contenitori destinati al plesso Majorana.

La dirigente scolastica ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento, che riflette l’impegno e la passione dei nostri studenti e docenti nel perseguire un futuro sostenibile”.

