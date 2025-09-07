📽 Taglio del nastro per il riqualificato campo sportivo di Gioiosa Marea

di Maria Cristina Miragliotta – Domenica 7 settembre alle ore 15:30 è stato inaugurato il nuovo Campo Sportivo Comunale di Gioiosa Marea, al termine di un percorso caratterizzato da iter complessi e anni di attesa. L’opera, frutto di determinazione e lavoro di squadra, è stata consegnata alla cittadinanza come impianto moderno, sicuro e funzionale, pensato per accogliere atleti, famiglie e appassionati di sport.

Alla cerimonia ha preso parte come ospite d’onore Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, indicato come esempio di professionalità e valori sportivi.

L’evento inaugurale ha visto la presenza dell’assessore regionale Elvira Amata, del deputato all’ARS e sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto, dei consiglieri comunali, della giunta di Gioiosa Marea, delle istituzioni locali e dei rappresentanti della ASD Polisportiva Gioiosa.

Subito dopo il taglio del nastro, l’impianto ha ospitato la gara di ritorno del primo turno della Coppa Italia d’Eccellenza, che ha visto confrontarsi la ASD Polisportiva Gioiosa e la ASD Nebros, inaugurando così la nuova stagione sportiva del campo riqualificato.

