Messina, auto si ribalta a San Licandro: ferita una donna

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri nel quartiere San Licandro, a Messina. L’episodio è avvenuto in via Olimpia, dove un’autovettura, una Toyota Aygo, si è ribaltata mentre percorreva la carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni, tra le possibili cause dell’incidente viene indicata la scarsa aderenza dell’asfalto, resa insidiosa dalla pioggia caduta nelle ore precedenti.

Alla guida del veicolo si trovava una donna, rimasta ferita a seguito del ribaltamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a estrarre la conducente dall’abitacolo. Le operazioni di soccorso si sono svolte in tempi rapidi, consentendo l’affidamento della ferita alle cure del personale sanitario.

Il personale del servizio di emergenza 118 ha prestato le prime cure sul luogo dell’incidente e ha successivamente disposto il trasferimento della donna in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, non sarebbero gravi e non destano particolari preoccupazioni.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per regolare la viabilità, temporaneamente rallentata a causa dell’incidente. Gli accertamenti sono finalizzati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a verificare eventuali ulteriori responsabilità. La circolazione è tornata regolare una volta concluse le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo dalla carreggiata.

