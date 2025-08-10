Furto aggravato alla FCE di Piedimonte Etneo, denunciato 26enne

I Carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati di natura predatoria disposte dal Comando Provinciale di Catania, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 26enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato. L’indagine è scaturita dalla segnalazione di un responsabile della Ferrovia Circumetnea, che aveva rilevato il furto di attrezzature da lavoro custodite in un magazzino interno alla stazione ferroviaria di Piedimonte Etneo, per un valore complessivo superiore a 7.000 euro. Tra i beni sottratti figurano un soffiatore, una motosega e una sega rotante.

Dopo la denuncia, i militari hanno acquisito e analizzato le immagini di videosorveglianza posizionate nei pressi del passaggio a livello e nelle vie limitrofe, effettuando un esame dettagliato fotogramma per fotogramma. Dai filmati è emerso che un’autovettura di media cilindrata, intestata al 26enne, si trovava nei pressi del luogo del furto nel momento in cui è stato commesso. Le registrazioni hanno ripreso un uomo, riconducibile all’indagato, mentre saliva a bordo del veicolo trasportando un soffiatore.

Ulteriori accertamenti hanno confermato che il veicolo è utilizzato esclusivamente dal giovane, circostanza che lo ha collegato direttamente agli elementi raccolti. Gli investigatori ipotizzano il possibile coinvolgimento di complici, la cui identificazione è attualmente oggetto di indagine.

