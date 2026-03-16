Madonie, interrogazione PD sugli elicotteri della U.S. Navy

Un’interrogazione urgente è stata presentata all’Assemblea Regionale Siciliana per chiarire le circostanze relative all’atterraggio di due elicotteri della U.S. Navy avvenuto a Piano Catarineci, all’interno del Parco delle Madonie. L’iniziativa porta la prima firma della deputata regionale Valentina Chinnici, esponente del Partito Democratico e vice segretaria regionale della formazione politica, ed è indirizzata al presidente della Regione Siciliana e all’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente.

L’area interessata dall’episodio si trova nel cuore del parco naturale delle Madonie, territorio classificato come zona di massima tutela ambientale e inserito tra i siti riconosciuti dall’Unesco. L’interrogazione, sottoscritta dall’intero gruppo parlamentare del Partito Democratico all’ARS, mira a ottenere chiarimenti sulle modalità e sulle autorizzazioni relative all’atterraggio dei velivoli militari statunitensi.

«Come già anticipato ieri ho depositato oggi un’interrogazione urgente, prima firmataria, rivolta al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, per fare piena luce sull’atterraggio di due elicotteri della U.S. Navy avvenuto a Piano Catarineci, nel cuore del Parco delle Madonie, area di massima protezione ambientale e sito Unesco», ha dichiarato Chinnici.

L’iniziativa regionale si inserisce in un’azione politica coordinata del Partito Democratico. In parallelo, il segretario regionale del partito, il deputato Anthony Barbagallo, ha annunciato la presentazione di un’interrogazione rivolta al ministro della Difesa Guido Crosetto. L’obiettivo è ottenere chiarimenti anche a livello nazionale e verificare il rispetto delle procedure previste.

«Chiediamo con forza che venga fatta piena chiarezza, perché la Sicilia e il Paese tutto non sia esposto ad ulteriori rischi bellici e ambientali», ha concluso la deputata regionale.

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