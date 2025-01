Decreto regionale semplifica le regole per accelerare i Pudm comunali

L’Assessorato all’Ambiente della Regione Siciliana ha emanato un nuovo decreto volto a semplificare l’approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (Pudm). Questa iniziativa mira a supportare i Comuni balneari, ancora privi di un piano approvato, per accelerare il processo di redazione e dotarsi degli strumenti necessari per assegnare le concessioni balneari.

L’assessore al Territorio e all’Ambiente, Giusy Savarino, ha dichiarato: «Abbiamo inserito nella Finanziaria regionale una norma che introduce una pianificazione delle aree marittime a livello regionale, indispensabile secondo le nuove direttive nazionali. Con il decreto appena firmato, semplifichiamo le procedure per l’adozione dei Pudm, eliminando passaggi ridondanti e garantendo maggiore rapidità. La Commissione tecnico-scientifica, su mia indicazione, darà priorità alla valutazione ambientale dei piani proposti dai Comuni».

Savarino ha inoltre spiegato che l’amministrazione regionale sta seguendo una strategia su due fronti. «Da un lato – ha affermato – puntiamo a una pianificazione regionale per compensare l’assenza di regolamentazione comunale; dall’altro, con questo provvedimento, sosteniamo i Comuni in difficoltà nella stesura dei Pudm. Numerosi enti locali nell’isola, infatti, non hanno ancora completato il processo».

L’obiettivo principale del decreto è assicurare che le concessioni, siano esse a breve o a lungo termine, vengano assegnate con regolamenti adeguati. Questo, secondo Savarino, fornirà ai gestori la stabilità necessaria per pianificare investimenti e aumentare le opportunità lavorative.

Nei prossimi giorni saranno divulgate le linee guida relative ai bandi rivolti ai Comuni che hanno già raggiunto uno stato avanzato nella predisposizione dei loro Pudm.

