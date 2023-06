PNRR e Centrali Operative: Asp Messina riferimento nella riforma sanitaria

Asp Messina pioniera nel completamento delle Centrali Operative Territoriali: un’innovazione per la medicina del territorio.

L’Asp di Messina si è distinta come la prima azienda sanitaria in Sicilia ad aver completato le Centrali Operative Territoriali (COT) previste dal DM 77 e dal PNRR. Sette COT, situate a S. Agata Militello, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti, Messina, Taormina, Lipari e Milazzo, sono state appaltate e si prevede che saranno consegnate entro la fine di giugno. In particolare, la COT di S. Agata Militello è stata già consegnata ieri dall’impresa all’Asp di Messina. Una commissione dell’assessorato alla salute della Regione Siciliana ha effettuato una verifica per garantire che tutte e sette le COT siano state realizzate secondo le norme del PNRR. La commissione ha elogiato il lavoro rapido ed eccellente svolto dall’ufficio tecnico, guidato dall’ingegnere Salvatore Trifiletti, dai Rup aziendali e dal Rua aziendale.

Per rendere operative le COT, l’Asp dovrà procedere con il reclutamento di personale infermieristico e ausiliario, nonché l’acquisizione degli arredi e dei software necessari per il loro funzionamento. Il Commissario Straordinario Asp di Messina, Bernardo Alagna, sottolinea l’importanza delle Centrali Operative Territoriali come primo fondamentale passo della riforma della medicina del territorio proposta dal DM 77. Allo stesso tempo, rappresentano un’importante opportunità di innovazione digitale dei servizi sanitari forniti dall’Asp di Messina. Queste centrali operative territoriali, insieme alle Case ed agli Ospedali di comunità previsti nella provincia di Messina, consentiranno di spostare l’offerta sanitaria sul territorio anziché concentrarla esclusivamente negli ospedali, che spesso, a causa di un utilizzo inadeguato, non riescono a soddisfare le necessità di cura dei cittadini.

