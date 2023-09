A Milazzo bimba rischia di cadere dal balcone salvata dalla Polizia

Nel pomeriggio del 13 settembre, una richiesta di soccorso è giunta al Commissariato di Milazzo attraverso il numero d’emergenza 112 NUE. La chiamata segnalava una situazione critica: una bambina rischiava la vita sporgendosi dal balcone al quarto piano di un edificio nel centro cittadino.

Il chiamante ha riferito di aver visto una bambina di pochi anni, in piedi su una sedia sul balcone, appoggiata al passamano della ringhiera a un’altezza pericolosa. La piccola aveva perso un quaderno che teneva in mano e cercava disperatamente di recuperarlo, rischiando di precipitare nel vuoto.

Gli agenti di Polizia sono arrivati poco dopo la chiamata d’emergenza e hanno capito immediatamente la gravità della situazione. La bambina stava cercando di scalare la ringhiera, che era strutturata in modo da poter essere utilizzata come scala. Inoltre, vicino alla sedia c’era un trolley che poteva essere utilizzato per facilitare l’arrampicata.

Nonostante l’assenza di un ascensore nell’edificio, uno degli agenti è salito al quarto piano per cercare di entrare nell’appartamento, mentre l’altro è salito al piano superiore, dove c’era un terrazzo condominiale che si affacciava sul balcone della bambina. Quest’ultimo era pronto a saltare nel balcone sottostante se fosse stato necessario.

Nel frattempo, uno degli agenti è riuscito a distrarre la bambina chiamandola e attirando la sua attenzione. L’altro agente è riuscito a farsi aprire la porta dall’ignara madre della bambina.

L’agente si è precipitato sul balcone e ha afferrato la bambina, mentre l’altro agente la distraeva. Grazie alla prontezza d’intervento della Polizia, la piccola è stata messa in salvo.

Il Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G., dottor Giuseppe Verzera, ha elogiato l’operato della Polizia di Stato e ha annunciato che verranno effettuati accertamenti per verificare eventuali responsabilità penali dei genitori della bambina.

