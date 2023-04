Chinnici passa a Forza Italia, reazioni di sorpresa e delusione

Barbagallo: “Pensavo fosse fantapolitica, basito e disgustato”

La notizia del passaggio di Caterina Chinnici a Forza Italia ha suscitato numerose reazioni da parte dei dirigenti, militanti e sostenitori del Partito Democratico in Sicilia. La decisione della ex-europarlamentare, scelta come candidata alla presidenza della Regione Siciliana dal PD, ha colpito di sorpresa molti esponenti del partito, tra cui il segretario regionale Anthony Barbagallo.

In un’intervista al Corriere della Sera, Chinnici ha confermato il suo ingresso in Forza Italia, dichiarando di aver scelto il partito di Berlusconi perché “rappresenta l’unico soggetto politico che possa garantire stabilità e governabilità al Paese”. La decisione, però, ha destato molte perplessità, soprattutto in considerazione della figura del padre di Caterina Chinnici, Rocco, fondatore del pool antimafia ucciso da Cosa Nostra nel 1983.

Il passaggio di Chinnici a Forza Italia è stato definito da molti una “caduta di stile”, soprattutto perché la scelta è stata comunicata attraverso la stampa, senza un confronto diretto con il Partito Democratico che l’ha sostenuta nelle sue precedenti esperienze politiche. La base del PD in Sicilia ha dimostrato di credere in Caterina Chinnici, votandola alle primarie e supportandola nella sua attività politica. La sua scelta, quindi, ha lasciato un senso di delusione e tradimento in molti sostenitori del partito.

Anthony Barbagallo ha espresso la sua sorpresa e il suo disappunto, sottolineando come la scelta di Chinnici sia in contrasto con i valori etici e di correttezza che hanno sempre contraddistinto la sua figura pubblica. Il segretario regionale ha dichiarato di essere basito e disgustato dalla decisione della ex-europarlamentare, soprattutto perché la sua scelta è ricaduta su un partito che ha avuto tra i suoi membri figure coinvolte in reati gravissimi di mafia.

