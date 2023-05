Riunione in Prefettura per la Campagna Antincendio Boschivo 2023

Si è tenuta questa mattina in Prefettura a Messina una riunione di grande importanza dedicata alla Campagna Antincendio Boschivo 2023. L’incontro aveva l’obiettivo di esaminare le iniziative e le misure operative da adottare in questo territorio per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia, in vista dell’imminente stagione estiva.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle Forze di Polizia, nonché soggetti istituzionali a livello statale e regionale coinvolti nelle attività antincendio della provincia e nella gestione delle principali reti viarie e di distribuzione dell’energia.

Sebbene la campagna antincendio nella Regione Siciliana non sia ancora stata avviata, è stato sottolineato che l’incontro odierno era necessario per individuare in anticipo gli interventi migliorativi del sistema di prevenzione e contrasto che dovranno essere attuati a livello locale. L’obiettivo è garantire la sicurezza pubblica e privata, nonché la salvaguardia del patrimonio naturale e ambientale del territorio.

Durante la riunione è stata ribadita l’importanza di inviare una direttiva ai Sindaci dei Comuni della provincia, come già fatto negli anni precedenti. Tale direttiva avrà il compito di richiamare l’attenzione sulla necessità di adottare ordinanze mirate che vietino l’accensione di fuochi o braci per eliminare i residui vegetali durante il periodo di massimo rischio incendi. Inoltre, si chiederà ai proprietari dei terreni incolti di effettuare interventi di pulizia, soprattutto nelle aree adiacenti alle strade e agli insediamenti di particolare valore sociale. Saranno promossi anche interventi sostitutivi di “danno”.

Tra le principali iniziative discusse per prevenire l’insorgenza di incendi, si è evidenziata l’importanza della pulizia delle fasce di rispetto stradale per eliminare materiali facilmente combustibili. Questo compito sarà svolto dalla Città Metropolitana, dai Comuni, da A.N.A.S. e dal CAS. Inoltre, sarà necessaria la bonifica delle aree adiacenti alla sede ferroviaria a cura di RFI e delle aree interessate dal passaggio degli elettrodotti gestiti da ENEL e TERNA. Sarà fondamentale anche la realizzazione di sentieri “tagliafuoco” a cura del Dipartimento per lo Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio di Messina.

Infine, si è evidenziato il ruolo cruciale dei Carabinieri nella sorveglianza delle aree boschive, soprattutto nelle vicinanze dei centri abitati. Si è raccomandato di rafforzare il controllo del territorio da parte di tutte le Forze di Polizia al fine di aumentare le operazioni di prevenzione e deterrenza nei confronti di possibili autori di atti incendiari.

La presenza costante dell’Arma dei Carabinieri sul territorio è stata sottolineata come un fattore di grande aiuto nella lotta contro gli incendi, soprattutto nelle aree boschive prossime alle zone abitate. Grazie al loro impegno e controllo costante, si mira a prevenire atti dolosi che potrebbero causare gravi danni.

La riunione in Prefettura ha dimostrato l’impegno congiunto di diverse istituzioni nel contrastare il fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia. L’obiettivo è proteggere il territorio, garantire la sicurezza dei cittadini e preservare l’ambiente naturale.

Nelle prossime settimane, saranno attivate ulteriori iniziative e misure operative per affrontare al meglio la stagione estiva e prevenire il rischio di incendi. La collaborazione tra le autorità competenti, le Forze dell’Ordine e la popolazione sarà fondamentale per assicurare un ambiente sicuro e protetto.

