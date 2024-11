Emergenza a Stromboli, la Musolino accusa l’immobilismo delle istituzioni

La senatrice Dafne Musolino di Italia Viva ha sollevato il caso dell’isola di Stromboli, in grave emergenza a causa del rischio di frane e smottamenti, e ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare indirizzata al ministro per la protezione civile, Nello Musumeci. La situazione attuale, secondo Musolino, deriva dall’incendio che due anni fa ha devastato il territorio di Stromboli, un evento causato dalle riprese di una fiction Rai, e che ha lasciato il suolo più vulnerabile a fenomeni di dissesto idrogeologico.

La senatrice ha criticato aspramente l’operato delle istituzioni regionali, in particolare il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, accusato di non aver intrapreso alcuna azione concreta per tutelare la popolazione locale. “L’immobilismo del governo e del presidente della Sicilia Schifani è intollerabile”, ha affermato Musolino, sottolineando come altre regioni italiane – Veneto, Piemonte, Liguria e Lombardia – stiano assumendo competenze dirette sulla protezione civile, in linea con l’autonomia differenziata. La senatrice ha evidenziato che la Regione Sicilia possiede già queste competenze, ma che non le starebbe utilizzando adeguatamente: “Perché Schifani non invia un presidio fisso di protezione civile a Stromboli?”

Musolino ha inoltre richiamato l’attenzione su iniziative nazionali passate come “Casa Italia” e “Italia Sicura”, realizzate durante il governo Renzi, che avevano stanziato fondi significativi per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico. La senatrice ne ha chiesto il ripristino, sostenendo che tali strumenti potrebbero fornire il supporto necessario per affrontare l’attuale situazione critica dell’isola di Stromboli. Musolino ha concluso ricordando che gli abitanti dell’isola hanno organizzato una manifestazione apartitica per sensibilizzare le istituzioni, sottolineando l’importanza dell’azione politica per rispondere alle esigenze dei cittadini in condizioni di emergenza.

