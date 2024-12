Aggredita dirigente Cisl, in ospedale con trauma cranico e contusioni

Grave episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio nei locali dell’Asp di Messina, dove la segretaria generale della Cisl Funzione Pubblica, Giovanna Bicchieri, è stata aggredita al termine di una riunione della delegazione trattante. La dirigente sindacale è stata trasferita al Pronto Soccorso del Policlinico, dove le sono stati riscontrati un trauma cranico, contusioni alla parete toracica, alla spalla sinistra e alle braccia, oltre a ematomi diffusi. La prognosi è di sette giorni.

L’episodio ha sollevato una ferma condanna da parte del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, e del segretario generale della Cisl Funzione Pubblica Sicilia, Daniele Passanisi, che in una dichiarazione congiunta hanno definito l’accaduto «un atto vile e vergognoso». Entrambi hanno sottolineato l’inaccettabilità di un’escalation di violenza in un contesto destinato alla tutela dei diritti dei lavoratori.

«Un incontro sindacale non può trasformarsi in far-west – hanno aggiunto –. È indispensabile abbassare i toni e prevenire provocazioni per evitare che il clima si deteriori ulteriormente. Chiediamo all’Asp di Messina di adottare misure di sicurezza adeguate per garantire la serenità degli incontri».

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, presenti sul luogo, è stato elogiato dai rappresentanti sindacali, che confidano in un rapido accertamento delle responsabilità. «Se l’aggressione fosse opera di sindacalisti di altre sigle, la gravità del fatto sarebbe ancora maggiore», hanno affermato.

La Cisl Funzione Pubblica Sicilia e la Cisl Messina seguiranno con attenzione gli sviluppi della vicenda e si impegnano a intraprendere tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza dei propri rappresentanti e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁