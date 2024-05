Il Consultorio di Patti si sposta a San Piero Patti per lavori

Il Consultorio Familiare di Patti ha subito un trasferimento temporaneo a San Piero Patti, su decisione del direttore del Distretto Sanitario di Patti, il Dr. Franco Catalfamo. Questo cambiamento è stato necessario a causa della futura ristrutturazione e trasformazione dell’ex edificio dell’Inam, situato in via Cattaneo, che sarà convertito in una Casa di Comunità. I lavori saranno finanziati attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Il consultorio familiare di Patti continuerà a svolgere le sue attività assistenziali a San Piero Patti, ospitato nei locali situati in via Scaglione n. 1. Gli utenti possono contattare il consultorio e fissare appuntamenti chiamando il numero 0941 244135.

