Maltempo in Sicilia: allerta arancione e scuole chiuse

Messina è ancora alle prese con il maltempo e il dipartimento regionale di protezione civile ha deciso di emettere una nuova allerta meteo di livello arancione per mercoledì 3 maggio. Secondo il bollettino della protezione civile, infatti, si prevedono nuove piogge, temporali e forti raffiche di vento, accompagnate da lampi e fulmini, soprattutto sulla costa settentrionale.

La situazione potrebbe generare criticità di tipo geomorfologico, come frane, e idraulico, con la possibile esondazione dei piccoli bacini e delle aree urbanizzate. Per questo motivo, diverse amministrazioni comunali hanno deciso di adottare misure precauzionali.

In particolare, a Taormina, Letojanni, Santa Teresa di Riva, Furci Siculo, Roccalumera, Nizza Di Sicilia, Alì Terme e Scaletta Zanclea le scuole rimarranno chiuse per la giornata di mercoledì, come disposto dalle rispettive amministrazioni comunali. Analogo provvedimento è stato preso nei centri collinari di Antillo, Limina e Casalvecchio Siculo.

La decisione di chiudere le scuole è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, evitando eventuali rischi per la loro incolumità.

